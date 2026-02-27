Ausflug nach Thorney Island: König Charles besucht Militärbasis

König Charles hat sich bei einem Besuch einer Militärbasis über Drohnenabwehr informiert und auch selbst eines der Geräte inspiziert.

König Charles (77) hat eine Militärbasis auf Thorney Island besucht. Dabei lernte der Monarch offenbar auch, wie man eine Drohne abschießt. Das berichtet die "Daily Mail". Auf Bildern und einem Video, das die Royals auf Instagram teilten, ist Charles zu sehen, wie er durch die Zielvorrichtung eines Flugabwehrsystems blickt. Er feuerte das Gerät jedoch nicht ab, schreibt die Zeitung weiter.

Auf dem Instagram-Account der Königsfamilie heißt es zu dem Clip über Charles' Ausflug zu der Militärbasis: "Während seines Besuchs sah sich der König eine eindrucksvolle Demonstration der Luftabwehr an, eröffnete das Junior Ranks' Restaurant und traf sich mit Mitgliedern der Gemeinde Thorney Island."

Neben der Vorführung der Ausrüstung sprach der König, gekleidet in einem grauen Anzug und braunen Mantel, auch mit den Soldaten der Einheit, dankte ihnen für ihren Einsatz und traf anschließend ihre Familien.

Auch William und Kate sind für die Krone unterwegs

Das Treffen von König Charles mit den Soldaten und ihren Angehörigen war einer von zahlreichen Auftritten, die die Royals trotz des Skandals um Andrew Mountbatten-Windsor (66) derzeit wahrnehmen. Auch Thronfolger Prinz William (43) und seine Ehefrau, Prinzessin Kate (44), haben sich bei ihrem jüngsten Besuch in Wales nichts davon anmerken lassen. Sie machten am Donnerstag in Powys einen gut gelaunten Eindruck, hieß es in den Berichten über ihre Reise.

Andrew, dem zuvor bereits seine Titel entzogen worden waren, war vergangene Woche festgenommen worden. Vorgeworfen wird dem Bruder von König Charles, dass er während seiner Zeit als Handelsbeauftragter an den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (1953-2019) sensible Informationen weitergereicht haben könnte. Nach elf Stunden war Andrew aus dem Polizeigewahrsam wieder entlassen worden. Die Polizei durchsuchte zudem royale Anwesen im Zusammenhang mit den Vorwürfen.