Ausflug nach Thorney Island: König Charles besucht Militärbasis

König Charles hat sich bei einem Besuch einer Militärbasis über Drohnenabwehr informiert und auch selbst eines der Geräte inspiziert.
König Charles (77) hat eine Militärbasis auf Thorney Island besucht. Dabei lernte der Monarch offenbar auch, wie man eine Drohne abschießt. Das berichtet die "Daily Mail". Auf Bildern und einem Video, das die Royals auf Instagram teilten, ist Charles zu sehen, wie er durch die Zielvorrichtung eines Flugabwehrsystems blickt. Er feuerte das Gerät jedoch nicht ab, schreibt die Zeitung weiter.