Ausflug nach Frankreich: Nicole Kidman: Gewagter Auftritt bei Paris Fashion Week

Hollywoodstar Nicole Kidman (58) sorgte bei der Balenciaga-Show im Rahmen der Paris Fashion Week für Aufsehen - allerdings nicht auf den ersten Blick. Die australische Schauspielerin erschien zur Haute Couture Herbst/Winter 2025/2026 Show in einem schwarzen Hosenanzug, der auf den ersten Blick klassisch und zurückhaltend wirkte.

Klassisches Powerfrau-Outfit sinnlich interpretiert

Doch bei genauerem Hinsehen wurde klar: Kidman trug unter dem Blazer nichts, kein Top, keinen BH, nur die tief ausgeschnittene Jacke, die mit nur einem Knopf geschlossen war. Damit setzte sie einen gewagten Akzent und interpretierte das klassische Powerfrau-Outfit auf sinnliche Weise neu.

Ihr Look wurde durch spitze schwarze Pumps, eine schlichte Clutch und eine dunkle Sonnenbrille abgerundet. Ihr langes blondes Haar trug Kidman offen und glatt. Das Make-up hielt die Schauspielerin dezent, einziger Farbklecks war der zartrote Lippenstift, was den Fokus ganz auf das Outfit lenkte.

Auch in der Modewelt ein Hingucker

Mit ihrem Auftritt bei Balenciaga bewies Nicole Kidman erneut, dass sie nicht nur auf dem roten Teppich einer Filmpremiere, sondern auch in der Modewelt ein echter Hingucker ist - manchmal erst auf den zweiten Blick.

Nicole Kidman ist eine vielfach preisgekrönte Schauspielerin. Unter anderem wurde sie für ihre Rolle in "The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit" 2003 als beste Hauptdarstellerin mit dem Oscar ausgezeichnet. Golden Globes gab es etwa für "To Die For", "Moulin Rouge", "The Hours: Von Ewigkeit zu Ewigkeit", "Big Little Lies" und "Being the Ricardos".