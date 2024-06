1 Die Tour beginnt am Bahnhof in Stuttgart-Vaihingen. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ein Verein organisiert am Samstag, 8. Juni, eine Schienenkreuzfahrt über die Filderebene. Teilnehmer erhalten Infos über neue Planungen der SSB – sowie über Widerstände.











Eine ungewöhnliche Tour veranstaltet die Stuttgarter Stadtgruppe des Schwäbischen Heimatbunds am Samstag, 8. Juni: Es gibt eine sogenannte Schienenkreuzfahrt mit der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) über die Filderebene. Vertreter der SSB – voraussichtlich auch der Vorstand Thomas Moser – berichten dabei von Neuigkeiten im Schienennetz. Es soll auch um Widerstände gehen oder um die Wiederherstellung von Strecken. Treffpunkt ist am 8. Juni um 14.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle in Vaihingen.