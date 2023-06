Ausflüge in der Region Stuttgart

14 Die Fahrt mit der Stuttgarter Seilbahn ist etwas ganz Besonderes. Foto: Achim Zweygarth

Hier ist schon der Weg das Ziel, und das 9-Euro-Ticket tut ein übriges, damit man auch in der Freizeit mal das Auto stehen lässt. Denn attraktive Bus-, Bahn-, Zahnrad- und Seilbahn-Verbindungen gibt es auch in der Region Stuttgart.









Das 9-Euro-Ticket kommt. Warum also nicht die Gelegenheit und demnächst die Pfingstferien nutzen, um die nähere Umgebung ein bisschen besser kennen zu lernen – und dazu noch umweltfreundlich und kostengünstig. Auch wenn Stuttgart vielleicht nicht die Hauptstadt eines umfassenden touristischen ÖPNV-Angebots ist – schon der Weg kann ja das Ziel sein. Mit einer Straßenbahnlinie wie die Nummer 1, die in Wien die gesamte Innenstadt umkreist, kann Stuttgart nicht aufwarten. Auch die Cable Cars in San Francisco dürften noch etwas berühmter sein als die Stuttgarter Zacke.