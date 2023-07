Ausflüge in den Pfingstferien in Stuttgart und Region

1 Zwei Häuser des Stararchitekten Le Corbusier zählen seit dem Jahr 2016 zum Unesco-Weltkulturerbe. Foto: dpa/Franziska Kraufmann

Die Pfingstferien haben begonnen. Wer nicht reisen kann und will, für den haben wir Ideen für Ausflüge in der Region Stuttgart gesammelt, die auch in der Coronapandemie möglich sind.









Stuttgart - Das Haus als Wohnmaschine, befreit vom Ballast sentimentaler Ornamente, ein lebendiges, atmendes Nutzwesen; schreckhaft noch anzuschauen für den Banausen und ewigen Spießbürger, der alles so haben will, wie es bei Großväterchen war“ – derart euphorisch beschrieb die sozialdemokratische Zeitung „Vorwärts“ 1927 die Stuttgarter Weissenhofsiedlung. Zwischen Juli und Oktober kamen über 500 000 Besucher, um sich die neue Architektur anzuschauen. Auch heute noch steht die Siedlung auf jedem Tourismusprogramm und lockt um die 30 000 Interessenten an.