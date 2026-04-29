Ausflüge für Kurzentschlossene: Von Alpakas bis Waldputze – Tipps für Familien am Maiwochenende

Alpakawanderung, Waldseilgarten, Mountain-Bike-Tour oder Waldputze. Bei diesen Ausflugstipps fürs lange Wochenende kommt keine Langeweile auf.

Natur erleben und dabei Spaß haben: Die Akademie für Umwelt- und NaturschutzBaden-Württemberg hat auch in diesem Jahr Veranstaltungen rund um die Natur- und Erlebnistage zusammengetragen. 88 Events stehen für das lange Wochenende vom 1. bis zum 3. Mai zur Auswahl. Wie wäre es beispielsweise mit einer der fünf Alpakawanderungen, bei denen man eines der kuscheligen Tiere führen darf. Die freundlichen Weggefährten lächeln ihre Begleiter scheinbar ununterbrochen an und es bleibt die Frage: Wer wird am Ende der Tour sein Herz an diese freundlichen Tiere als erster verlieren?

Lagerfeuer und geheimnisvolles Moor Bei der Manfred-Mistkäfer-Freizeit im Landheim Kolbingen auf der Schwäbischen Alb erfahren Kinder allerlei Spannendes über die Pflanzen- und Tierwelt, sitzen gemeinsam am Lagerfeuer und lernen die Natur besser kennen.

Eine kurze Wanderung zum Pforzheimer Wildpark für Kinder und Erwachsene. Es geht durch den Hagenschießwald und auf der Tour mit einem NABU-Guide erfährt man, welche Herausforderungen der Klimawandel mit sich bringt. Zum Abschluss gibt es eine spannende Mitmachaktion.

Für Kinder ab drei Jahren ist sicherlich das geheimnisvolle Moor spannend. Warum? Es wackelt unter den Füssen wie Pudding. Warum das so ist, erfährt man bei der Familienführung im Federseemoor in Bad Buchau. Spielerisch erklären NABU-Guides nicht nur die Beschaffenheit des Moors, sondern auch die dort beheimatete Pflanzen- und Tierwelt.

Richtig auspowern

Beim Familienfest auf dem Alten Rain, das rund um den Waldseilgarten Herrenberg stattfindet, gibt es nicht nur Essen, Trinken und Musik. Am 1. Mai ist die Nutzung des Waldseilgartens auch ohne vorherige Anmeldung möglich, um sich sportlich zu betätigen.

Unsere Empfehlung für Sie Wandertipp für Baden-Württemberg Diese Wanderung zeigt wie vielfältig der Nordschwarzwald ist Ein Museum und dicke Baumstämme kreuzen diese Tour.

Und alle die sich richtig auspowern wollen, schwingen sich auf ihr Fahrrad und nehmen an der 35 Kilometer langen Tour auf die Höhenrücken rund um Baiersbronn teil, Trailabfahrten inklusive.

Weitere Veranstaltungen rund um die Natur- und Erlebnistage finden Sie hier.

Zahlreiche der Veranstaltungen erfordern eine Anmeldung und die Teilnehmerzahlen sind begrenzt.

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Frühjahrsputz im Schwarzwald

Waldputze: Gemeinsam gegen den Müll im Wald. Foto: Hochschwarzwald Tourismus GmbH

Nichts gefunden? Wie wäre es mit Frühjahrsputz? „Herzenssache Natur“ ist das diesjährige Motto für einen sauberen (Schwarz-)Wald. Vereine, Schulen und Bürgerinitiativen im Schwarzwald engagieren sich auch in diesem Jahr ehrenamtlich für einen sauberen und müllfreien Wald. Auch Urlaubsgäste und Tagesausflügler sind bei der Waldputze als helfende Hände in Ühlingen-Birkendorf willkommen. Der Naturpark Südschwarzwald, die Landesforstverwaltung BW, die Bergwacht Schwarzwald sowie die Hochschwarzwald Tourismus unterstützen alle Freiwilligen mit Handschuhen, Eimern, Greifzangen und Warnwesten.

Termin: 2. Mai

Uhrzeit: 13.00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindehaus Obermettingen

Ebenfalls am 2. Mai findet auch die Waldputze der Bergwacht Feldberg statt.

Termin: 2. Mai

Uhrzeit: 13.00 Uhr

Treffpunkt: Bergwache Hebelhof (An der Wiesenquelle 3, 79868 Feldberg)

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