Ausflüge für Kurzentschlossene: Von Alpakas bis Waldputze – Tipps für Familien am Maiwochenende

Alpakawanderung, Waldseilgarten, Mountain-Bike-Tour oder Waldputze. Bei diesen Ausflugstipps fürs lange Wochenende kommt keine Langeweile auf.
Natur erleben und dabei Spaß haben: Die Akademie für Umwelt- und NaturschutzBaden-Württemberg hat auch in diesem Jahr Veranstaltungen rund um die Natur- und Erlebnistage zusammengetragen. 88 Events stehen für das lange Wochenende vom 1. bis zum 3. Mai zur Auswahl. Wie wäre es beispielsweise mit einer der fünf Alpakawanderungen, bei denen man eines der kuscheligen Tiere führen darf. Die freundlichen Weggefährten lächeln ihre Begleiter scheinbar ununterbrochen an und es bleibt die Frage: Wer wird am Ende der Tour sein Herz an diese freundlichen Tiere als erster verlieren?