Sommerferien – das klingt nach Sonne, riecht nach Schwimmbad und schmeckt nach Eis. Doch seit Tagen kleben graue Wolken am Himmel, Regen trommelt gegen die Fensterscheiben und die kurzen Hosen bleiben im Schrank.

Aber kein Grund zur Langeweile – auch bei Schlechtwetter gibt es jede Menge zu entdecken und zu erleben. Hier kommen ein paar Ideen, wie graue Ferientage im Rems-Murr-Kreis trotzdem richtig Spaß machen können.

1. Rutschen und Klettern im Fellbacher F3-Bad

In der Reifenrutsche geht es wild zu. Foto: Peter D. Hartung (Archiv)

Es muss nicht immer Freibad sein. Unter dem Dach des F3-Bads in Fellbach kommt der Spaß ebenfalls nicht zu kurz. Ob Reifen-Rutsche, Turbo-Rutsche oder Looping-Rutsche mit Raketenstart – im Fellbacher Familienbad sorgen drei Aquarena-Rutschen für Nervenkitzel. Auch Bouldern ist im Freizeitbad möglich – an der fünf Meter hohen Kletterwand kann sich jeder ausprobieren. Wenn die Kraft schwindet, einfach ins Becken fallen lassen. Ausruhen kann man sich dann im blubbernden Riesen-Whirlpool oder im Thermalsolebecken, inklusive Strömungskanal, Nackendusche und Sprudelsitzen. Was praktisch für die ganze Familie ist: Es gibt auch extra Bereiche für Babys und Kleinkinder.

Auch Babys und Kleinkinder sind im Familienbad willkommen. Je nach Rutsche gibt es ein Mindestalter (6, 8 oder 12 Jahre) ÖPNV: Stadtbahnlinien U1 und U16, Buslinien 207 und 212, Haltestelle Schwabenlandhalle, circa 200 Meter Fußweg

F3-Kombibad Fellbach, Telefon 0711/794850 Homepage: https://www.f3-fellbach.de

2. Tüfteln und experimentieren in der Forscherfabrik Schorndorf

Nicht bloß zuschauen: Kinder forschen selbst. Foto: Gottfried Stoppel

Fragen, tüfteln, experimentieren: In der Forscherfabrik Schorndorf können Kinder an mehr als 70 Stationen technische und naturwissenschaftliche Phänomene selbst erforschen. Es ist eine Science-Erlebniswelt, in der sie erfahren, dass Naturwissenschaft und Technik alles andere als langweilig sind. Ob Erfinderwerkstatt oder Naturkraftwerk – Kinder forschen selbst und schauen nicht bloß zu. Für jeden Entdecker‑Altersbereich gibt es spannende Stationen, Workshops und Mitmachaktionen. In der Forscherfabrik Schorndorf können Kinder spielerisch erleben, wie „Wunder“ in den Bereichen Mathematik, Physik und Technik entstehen.

Tüftler im Alter von 0-99, Kinder und Jugendliche haben nur in Begleitung von Aufsichtspersonen Zutritt. ÖPNV: Das Gelände der Forscherfabrik befindet sich nur 8 Gehminuten vom Bahnhof Schorndorf entfernt.

Forscherfabrik Schorndorf, Telefon 07181/602-6004 Homepage: https://www.forscherfabrik-schorndorf.de/

3. Packende Rätsel in der EscapeWorld in Fellbach

Auch gruselige Mystery-Storys gibt es im Angebot. Foto: Gottfried Stoppel

Nervenkitzel und komplexe Rätsel in surrealer Atmosphäre: Bei EscapeWorld in Fellbach gibt es ein vielseitiges Angebot – von Fußball-Strategie über futuristische KI-Szenarien bis hin zu gruseliger Mystery-Story. Die Escape-Rooms sind ideal für Jugendliche ab 13 Jahren oder Familien mit älteren Kindern. Es gibt VR-Welten, Gruppen-Modi und Eventräume. Die Räume bieten Lösungen für unterschiedliche Altersgruppen und Schwierigkeitsgrade (Einsteiger, Fortgeschrittene, Profis) – und das in einer ganz besonderen Atmosphäre.

Je nach Escape-Room: ab 13, 16 oder 18 Jahren ÖPNV: Die Haltestelle Höhenstraße der Stadtbahnlinien U1 und U16 liegt in unmittelbarer Nähe.

EscapeWorld Stuttgart in Fellbach, Telefon 0711/540 434-75 Homepage: https://escapeworld-stuttgart.de/

4. Adrenalin pur im Lasertag in Weinstadt

Nervenkitzel in der Spielarena ist garantiert. (Symbolfoto) Foto: dpa

Das klingt nach jeder Menge Action: Dunkle Neonlabyrinthe, Hindernisse, Schwarzlicht, Nebel und Soundeffekte. Das wartet auf bis zu 24 Spieler bei Lasertag Elite in Weinstadt. Dazu gibt es Taktik, Teamplay und Adrenalin pur. Was den Besuch auch familienfreundlich macht: Ob Einsteiger oder Profi – für jedes Level gibt es den passenden Spielmodus. Lasertag ist ein interaktives Actionspiel, bei dem Spieler mit Infrarot-„Pistolen“ (Phasern) aufeinander zielen und versuchen, sich gegenseitig zu „markieren“ – ähnlich wie bei einer modernen Form von Räuber-und-Gendarm oder Paintball, aber ohne echte Geschosse und ohne Schmerzen.

Kinder unter 16 Jahren dürfen nur in Begleitung oder mit Einverständnis der Eltern spielen. ÖPNV: Der S-Bahnhof (S2/S3) ist circa 3 Gehminuten von der Lasertag Arena Weinstadt entfernt.

Lasertag Elite, Telefon 07151/9039436 Homepage: https://lasertag-weinstadt.de/

5. Spannende Einblicke im Carl-Schweizer-Museum in Murrhardt

Im Museum gibt es eine große Präparatesammlung. Foto: Gottfried Stoppel

Das Carl-Schweizer-Museum in Murrhardt ist ein Mehrspartenmuseum, in dem Naturkunde, Regionalkultur und Archäologie lebendig vermittelt werden – perfekt für die ganze Familie. Dort gibt es eine der größten Präparatesammlungen Süddeutschlands – realitätsnahe Großdioramen zeigen Vögel und Tiere aus Biotopen wie Watt, Flusslandschaften, Mittelgebirgen und Hochgebirgsregionen. Aber auch römische Geschichte, Klostergeschichte und Stadtentwicklung gibt es zu entdecken. Als besondere Neuerung gibt es die Möglichkeit, die einstige Grenze des römischen Weltreichs Limes auf einem virtuellen Streifzug zu erkunden.

Für die ganze Familie geeignet ÖPNV: Murrhardt liegt an der Murrbahn und verfügt über zwei Regionalbahnhalte (Murrhardt und Fornsbach).

Carl-Schweizer-Museum, Telefon 0 7192/5402 Homepage: https://www.carl-schweizer-museum.de/

6. Im TobiDu in Fellbach gibt es Dschungel-Feeling

Für jede Altersgruppe gibt es passende Angebote. Foto: privat

Der TobiDu Indoorspielplatz in Fellbach bietet ein abenteuerliches Kletterparadies. Auf rund 2000 Quadratmetern Fläche gibt es eine Wasserfall-Rutsche, eine rund fünf Meter hohe Tiger-Rutsche, eine Wabbelburg, den Spidertower und vieles mehr. Für jüngere Kinder gibt es zudem einen eigenen Kleinkinderbereich mit Bällebad, Hüpfburg und kleiner Rutsche. Auf einem speziell eingerichteten Fußballfeld kann man gegen Freunde oder andere Besucher antreten. Und für Basketballfans gibt es einen Multicourt, auf dem man spannende Matches austragen kann.

Es können Kinder ab 0+ Jahre kommen ÖPNV: Die Stadtbahn-Linie U1 hält an der Haltestelle „Höhenstraße“.

Kinderland Stuttgart TobiDu, Telefon 0711 /51 89 25 37 Homepage: https://www.tobidu.de/

7. Im Technikforum Backnang wird Vergangenheit lebendig

Hier wird alte Technik großgeschrieben. Foto: Gottfried Stoppel

Das Technikforum Backnang ist ein kleines, aber feines Museum. Dieses befindet sich in einer ehemaligen Kaelble‑Fabrik und zeigt Backnangs Industrie-geschichte in vier Schwerpunkten: Gerberei, Spinnerei/Weberei, Kaelble‑Fahrzeuge und Nachrichtentechnik. Der Eintritt ist frei, geöffnet ist immer am Dienstag und Sonntag. Ein Tipp: dienstags sind die ehrenamtlichen Experten vor Ort und geben gerne kurze Erläuterungen zu den Exponaten.