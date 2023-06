Zug fahren wie in den 60er Jahren an den Chiemsee – oder in der Stuttgarter Stadtbahn mehr über künftige Strecken der SSB erfahren: Im Juli veranstalten zwei Vereine besondere Ausfahrten.

In der öffentlichen Wahrnehmung haben Bahnfahrten nicht den besten Ruf: Ständige Verspätungen, Zugausfälle, spontane Änderungen der Wagenreihung bringen viele Menschen auf die Palme. Umso beliebter scheinen ungewöhnliche Zugfahrten zu sein. Und im Laufe des Sommers gibt es davon mehrere in Stuttgart beziehungsweise von Stuttgart aus.

Der Verein Eisenbahn-Nostalgiefahrten aus dem hessischen Bebra veranstaltet am Samstag, 29. Juli, wieder eine Tagesfahrt nach Prien am Chiemsee. Genutzt werden dafür unter anderem die 2000 PS starke Dampflokomotive 41 018 sowie Wagen aus den 1930er und 1960er Jahren.

Ab Augsburg ist die Dampflok im Einsatz

Die Fahrt beginnt um 6 Uhr morgens am Stuttgarter Hauptbahnhof, zusteigen kann man aber auch in Esslingen, Plochingen, Göppingen, Geislingen und Ulm. Beim ersten Teil der Strecke kommt eine Diesellok der Baureihe 2018 zum Einsatz. Ab Augsburg wird auf die Dampflokomotive gewechselt. Über Mering, München-Pasing und München-Ost geht es dann nach Prien am Chiemsee, die Ankunft ist für 11.30 Uhr geplant. Am sogenannten Bayerischen Meer haben die Passagiere sechs Stunden Aufenthalt, dann geht es wieder zurück, die Ankunft in Stuttgart ist für 23 Uhr geplant.

Eine Fahrkarte für den Hin- und Rückweg kostet ab Stuttgart 105 Euro für Erwachsene, Kinder bezahlen 85 Euro. Mehr Infos sowie die Möglichkeit zur Anmeldung gibt es telefonisch unter 0 66 22 / 9 16 46 02 sowie im Internet unter eisenbahn-nostalgiefahrten-bebra.de/chiemsee . Der Verein bittet um zeitnahe Anmeldungen.

Mit der SSB über die Fildern

Eine etwas andere Tour veranstaltet die Stuttgarter Stadtgruppe des Schwäbischen Heimatbunds: Am Samstag, 15. Juli, gibt es eine sogenannte Schienenkreuzfahrt mit der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) über die Filderebene. Vertreter der SSB berichten dabei von Neuigkeiten im Schienennetz und welche Erweiterungen in den kommenden Jahren geplant sind. Es soll auch um Widerstände gegen den Bau gehen oder um die Wiederherstellung von Strecken. Treffpunkt ist am 15. Juli um 14.30 Uhr an der Stadtbahnhaltestelle in Vaihingen, Gleis 11.

Die Fahrt dauert etwa zweieinhalb Stunden, inklusive Pause und einer Stärkung. Der Ausflug endet voraussichtlich in Plieningen, eventuell kehrt man danach noch im Wirtshaus Garbe ein. Weil die Teilnehmerzahl beschränkt ist, sollen sich Interessierte bis 9. Juli anmelden. Dies ist schriftlich möglich bei Stefan Frey, Bernsteinstraße 152, 70619 Stuttgart, sowie per Mail an stefan.j.frey@t-online.de oder an stuttgart@schwaebischer-heimatbund.de