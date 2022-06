1 Ein 51-Jähriger ist in Ludwigsburg falsch herum auf die A81 gefahren. Foto: imago images//Martin Dziadek

Ein 51-jähriger Subaru-Fahrer gefährdet in Ludwigsburg andere Verkehrsteilnehmer. Der Mann hatte nach einer Panne offenbar die Orientierung verloren.















Noch einmal glimpflich ist ein gefährliches Manöver eines 51-Jährigen in der Ausfahrt Ludwigsburg-Nord am Dienstag ausgegangen. Ein ihm entgegenkommender BMW-Fahrer konnte dem Geisterfahrer gerade noch ausweichen und krachte gegen einen Randstein. Der Schaden liegt nur im dreistelligen Bereich.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 51-Jährige wegen eines Defekts an seinem Subaru in der Behelfsausfahrt der Autobahnmeisterei angehalten. Dabei vergaß er offenbar, aus welcher Richtung er gekommen war. Als er die Panne behoben hatte, wendete er auf dem Betriebsgelände und fuhr entgegen der Fahrtrichtung zurück auf die A 81. Dabei begegnete ihm in der dreispurigen Ausfahrt ein 67-Jähriger in einem BMW. Die Verkehrspolizeiinspektion hat die weiteren Ermittlungen übernommen.