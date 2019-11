1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof kommt es zu Ausfällen und Verspätungen. Foto: imago stock&people/imago stock&people

Offenbar aufgrund eines beschädigten Signalkabels kommt es derzeit auf der Bahnstrecke zwischen Stuttgart und Crailsheim zu Verspätungen und Ausfällen. Die Bahn bittet Reisende um Geduld.

Stuttgart - Reisende zwischen Stuttgart und Crailsheim müssen sich am Mittwoch auf Ausfälle und Verspätungen im Bahnverkehr einstellen. Ursache könnte ein beschädigtes Signalkabel sein, sagte ein Sprecher der Bahn am Morgen. IC-Züge werden demnach zwischen dem Stuttgarter Hauptbahnhof und dem Bahnhof Crailsheim umgeleitet, so der Sprecher. Zu Verspätungen im Fernverkehr komme es aber vermutlich nicht.

Von den Haltestellen in Schorndorf, Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen kann auf den Nahverkehr umgestiegen werden. Bei den Linien S2 und RB13 kann es laut Bahn zu Verspätungen und Ausfällen kommen. Wie lange die Beeinträchtigungen dauern werden, war am Morgen unklar. Die Fehlersuche laufe mit Hochdruck, so der Sprecher.