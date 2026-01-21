Ausfälle in Stuttgart: Digitale Anzeige an mehreren Stadtbahn-Haltestellen defekt

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG tauscht im Stadtgebiet sukzessive veraltete Technik aus. Bei defekten Geräten ist die Ersatzteilversorgung oftmals schwierig.
Wann kommt meine Stadtbahn? Diese Frage können sich Fahrgäste an der Haltestelle Berliner Platz (Hohe Straße) in Fahrtrichtung Heslach, Neugereut und Untertürkheim nur noch mit einem Blick auf ihr Smartphone oder auf die Aushänge beantworten – allerdings gibt es nur in den Handyapps Echtzeitdaten. Auf der großen, elektronischen Anzeige, die über dem Bahnsteig hängt, wird seit mehreren Monaten auf diese beiden Möglichkeiten verwiesen und mitgeteilt, dass derzeit keine Abfahrtszeiten angezeigt werden können.