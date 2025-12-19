Auseinandersetzung in Weilimdorf: Beteiligter AfD-Stadtrat zeigt Linken-Politiker Pantisano an

Nach einer Bezirksbeiratssitzung in Weilimdorf kommt es zu Handgreiflichkeiten. Die werden jetzt zum Politikum: Ein AfD-Stadtrat wehrt sich massiv gegen Vorwürfe.
Die Schüsse auf einem Spielplatz in Weilimdorf mit einem schwer verletzten Jugendlichen vor knapp zwei Wochen lassen die Emotionen weiter hochkochen. Am Mittwoch voriger Woche befasste sich der Bezirksbeirat kurzfristig mit dem Vorfall. Es wurde unter reger Beteiligung der Zuhörer im voll besetzten Saal engagiert vor allem über die Frage diskutiert, ob der Bereich bereits zuvor ein Brennpunkt gewesen ist. Das sehen diverse Anwohner so, aber nicht alle.