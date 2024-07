Bei einem Vorfall am frühen Donnerstagabend in der Ludwigsburger Straße geraten mehrere Männer aneinander. Es fällt ein Schuss. Die sofortige Fahndung bleibt vergeblich.

Zwei Männer sind am frühen Donnerstagabend in Waiblingen von einem anderen Duo attackiert worden. Dabei fiel auch ein Schuss, der allerdings niemanden traf. Die umgehend eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg.

Tatort im westlichen Bereich der Kernstadt

Wie die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das für den Rems-Murr-Kreis zuständige Polizeipräsidium Aalen in einer gemeinsamen Erklärung ausführen, lag der Tatort in der Ludwigsburger Straße, also im westlichen Bereich der Waiblinger Kernstadt.

Lesen Sie auch

Gegen 17.45 Uhr wurde ein 38-jähriger Mann, der mit einem 60-Jährigen dort unterwegs war, von zwei Männern angesprochen. Einer der beiden Männer soll gegen den 38-Jährigen und den 60-Jährigen ein Pfefferspray eingesetzt haben, während der andere einen Schuss mit einer Schusswaffe abgegeben haben soll.

Fahndung mit Hubschrauber verläuft negativ

Der Schuss verfehlte den 38-Jährigen. Anschließend stiegen beide Personen in ein Fahrzeug und entfernten sich von der Örtlichkeit. „Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung, bei der auch ein Hubschrauber im Einsatz war, verlief negativ“, so die Erläuterungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Der 38-Jährige und der 60-Jährige wurden durch das Pfefferspray leicht verletzt und anschließend durch die Rettungskräfte eines herbeigerufenen Krankenwagens versorgt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die bisherigen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass sich der 38-Jährige und die beiden Männer kennen. Die Kriminalpolizei setzt auf Zeugenhinweise. Beobachtungen von ungewöhnlichen Personen oder auffälligen Fahrmanövern in der Ludwigsburger Straße oder angrenzenden Bereichen wie der Fronackerstraße oder Bahnhofstraße können der Kripo unter der Telefonnummer 0 73 61 / 5800 mitgeteilt werden.

Schüsse kürzlich vermutlich auch beim Kappelbergtunnel

Der Vorfall lässt umgehend die Frage auftauchen, ob es bei diesem Schuss einen Zusammenhang mit den Schüssen vom vergangenen Sonntag kurz nach Mitternacht ebenfalls im Rems-Murr-Kreis gibt. Womöglich bei einem Duell zweier Autofahrer, die in einem weißen VW T-Roc und einem weißen VW Tiguan auf der B 14 in Richtung Stuttgart unterwegs waren und sich mit Überholmanövern und Ausbremsaktionen wechselseitig reizten, soll im Bereich vor dem Fellbacher Kappelbergtunnel eine Schusswaffe eingesetzt worden sein. Dies berichtete ein anderer nächtlicher Verkehrsteilnehmer als Zeuge der Polizei. Der Tiguan-Fahrer habe mutmaßliche Schüsse auf den T-Roc vor ihm abgegeben. Auch zu diesem Vorfall wurden von der Polizei weitere Zeugen gesucht.

Keine Erkenntnisse über Zusammenhang der Fälle

Auf Nachfrage erklärt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Aalen, dass bisher keine Erkenntnisse darüber vorliegen, wonach es zwischen dem jüngsten Fall mit dem Schuss in Waiblingen und jenem mit vermutlich mehreren Schüssen auf der Bundesstraße beim Fellbacher Kappelbergtunnel einen Zusammenhang geben könnte.