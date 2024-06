Auseinandersetzung in Stuttgart-Mitte

1 Bei der Suche nach dem oder der Tatverdächtigen ist ein Polizeihubschrauber im Einsatz. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Jochen Tac/k

Ein Polizeihubschrauber kreist aktuell über dem Lehenviertel. Grund dafür ist eine Auseinandersetzung, die für einen Kontrahenten im Krankenhaus endete. Die tatverdächtige Person ist flüchtig.











Ein Polizeihubschrauber hat am Freitagvormittag im Lehenviertel in Stuttgart-Mitte für Aufsehen gesorgt. Zusammen mit einem großen Polizeiaufgebot sucht er auch zur Stunde noch (11 Uhr) die Gassen nach einer flüchtigen Person ab. Was war passiert?