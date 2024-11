1 Die Polizei in Feuerbach hat einen 35-jährigen Mann festgenommen. Er wird verdächtigt, einen 25-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/onw-images/IMAGO/Marius Bulling

Ein Streit in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach eskaliert. Ein 35-Jähriger greift einen 25-Jährigen mit einem Messer an. Er muss sich nun vor dem Haftrichter verantworten.











Ein 35-Jähriger steht im Verdacht, am Freitag in einer Gemeinschaftsunterkunft in Stuttgart-Feuerbach einen 25-Jährigen mit einem Messer verletzt zu haben. Dies teilt die Polizei in einer aktuellen Pressemitteilung mit.

Nach Angaben der Polizei gerieten zwei Bewohner einer Gemeinschaftsunterkunft in der Krailenshaldenstraße gegen 14.45 Uhr vermutlich wegen einer Nichtigkeit in einen Streit. Der 35-Jährige habe sich zunächst verbal mit dem 25-Jährigen gestritten. Im Verlauf der Auseinandersetzung soll der 35-Jährige seinen Kontrahenten mit einem Messer leicht verletzt haben. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den 35-Jährigen fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und ließ den 35-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt einweisen.