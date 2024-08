Auseinandersetzung in Pforzheim: Mann schwer verletzt – Polizei fahndet mit Hubschrauber nach Flüchtigem

1 Mit einem Hubschrauber suchte die Polizei nach dem Flüchtigen. (Symbolbild) Foto: dpa/Rene Ruprecht

Bei einer körperlichen Auseinandersetzung in der Innenstadt von Pforzheim wird ein Mann schwer verletzt. Der Täter flüchtet. Bei der Suche nach ihm setzt die Polizei auch einen Hubschrauber ein.











Die Polizei in Pforzheim fahndet mit einem Hubschrauber nach einem flüchtigen Mann. Es sei in der Innenstadt zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, in dessen Folge ein Mann schwer verletzt worden und eine zweite Person geflüchtet sei, teilte die Polizei mit. Demnach ereignete sich der Vorfall am Nachmittag in der Emma-Jäger-Straße.