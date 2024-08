Auseinandersetzung in NRW: 13-Jähriger verletzt anderen Jungen lebensgefährlich

Auseinandersetzung in NRW

1 Bei einer Auseinandersetzung in Geseke wurde ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt (Symbolfoto). Foto: Gerhard Seybert - stock.adobe.com/Gerhard Seybert

Ein 14 Jahre alter Junge kämpft in NRW um sein Leben. Er geriet am Abend in Streit mit einem anderen Jugendlichen. Die Polizei stellte schnell einen Tatverdächtigen - er ist erst 13 Jahre alt.











Bei einer Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen in Geseke in der Nähe von Paderborn ist am Abend ein 14-Jähriger lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, stellten Einsatzkräfte der Kreispolizeibehörde Soest einen 13-Jährigen aus Lippstadt als Tatverdächtigen. Nach dem Jugendlichen war auch mit einem Polizeihubschrauber gesucht worden.