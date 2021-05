Auseinandersetzung in Marbach am Neckar

1 Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Beleidigung (Symbolbild). Foto: imago images/teamwork/Achim Duwentäster

In einen Kiosk am Marbacher - Bahnhof kommt ein 25-Jähriger ohne Maske und verstößt gegen die Corona-Verordnung. Als eine Mitarbeiterin ihn zum Tragen des Schutzes auffordert, wird sie von dem Mann beleidigt. Die Polizei ermittelt.

Marbach am Neckar - In einem Kiosk am Marbacher Bahnhof (Kreis Ludwigsburg) hat am Montagnachmittag ein Maskenverweigerer eine Mitarbeiterin beleidigt, wie die Polizei mitteilt. Sie ermittelt in dem Fall wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung und Beleidigung.

Der 25-jährige Mann hatte gegen 17.30 Uhr den Kiosk ohne Mund-Nasen-Bedeckung betreten. Auf dem Hinweis einer Mitarbeiterin schrie er die 28-Jährige an, beleidigte sie und bezeichnete sie als Rassistin. Nachdem er auch der Aufforderung, den Kiosk zu verlassen, nicht nachkam, schritten zwei Männer ein und beförderten den 25-Jährigen ins Freie. Zwischenzeitlich eingetroffene Polizeibeamte erteilten ihm einen Platzverweis und ermitteln nun.