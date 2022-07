Auseinandersetzung in Bar in Stuttgart

In einer Bar kommt es zu einer Auseinandersetzung, weil angeblich ein 50-Euro-Schein gestohlen wurde. Einige der Beteiligten werden festgenommen, andere flüchten.















Bei einer Auseinandersetzung am Freitagmorgen in einer Bar an der Hauptstätter Straße in Stuttgart zwischen mehreren Personen sind ein 29-Jähriger und sein 20-jähriger Kontrahent leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, gerieten der 29-jährige und eine 30 Jahre alte Frau gegen 7 Uhr im Eingangsbereich der Bar in Streit, nachdem der Mann die Frau beschuldigt hatte, ihm einen 50-Euro-Schein aus der Hosentasche gestohlen zu haben.

Die 30-Jährige rief daraufhin einen 20-Jährigen und drei weitere unbekannte Männer zu Hilfe, die in der Folge den 29-Jährigen traten und auf ihn einschlugen, wie es im Polizeibericht weiter heißt. Alarmierte Polizeibeamte nahmen die beiden Männer sowie die Frau vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten sie sie wieder auf freien Fuß.

Täterbeschreibung liegt vor

Die drei weiteren Männer im Alter zwischen 20 und 30 Jahren flüchteten unerkannt. Einer der Flüchtenden wird als etwa 22 Jahre, ungefähr 1,75 Meter groß beschrieben und soll kurze schwarze nach vorne gekämmte Haare getragen haben. Er trug wohl helle langärmlige Oberbekleidung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei zu wenden.