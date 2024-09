Auseinandersetzung in Backnang: 18-Jähriger bei Streit mit Messer verletzt

1 Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Foto: dpa/Daniel Vogl

Zwei Gruppen geraten am Samstagmorgen in der Sulzbacher Straße in Backnang aneinander. Der Streit eskaliert derart, dass ein 18-Jähriger im Verlauf mit einem Messer verletzt wird.











Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 4.30 Uhr in der Sulzbacher Straße in Backnang laut Polizei zu einem Streit zwischen einer Gruppe aus fünf Personen sowie einer Gruppe aus drei Personen. Der Streit entwickelte sich in der Folge zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 18-jähriger Mann aus der Fünfergruppe mit einem Messer leicht verletzt wurde. Anschließend entfernten sich die drei anderen Männer in Richtung der Innenstadt.