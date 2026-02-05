Auseinandersetzung im Zug: „Sheriff Palmer“ – Tübinger OB verlangt nicht zum ersten Mal die Personalien

Ein Jugendlicher will sich im Zug offenbar unerlaubterweise in die 1. Klasse setzen. Boris Palmer schaltet sich ein. Die Auseinandersetzung erinnert an einen Fall aus dem Jahr 2018.
Das Kostüm vom vergangenen Sonntag passte zu dem, wie Boris Palmer wenige Tage nach dem Tübinger Fasnetsumzug in Kommentaren auf den sozialen Medien genannt wird: „Sheriff Palmer“. Und auch der Tübinger Oberbürgermeister (parteilos) selbst präsentiert sich in seinem Facebook-Profilbild noch immer mit Cowboyhut und Sheriff-Stern. „There is a new Sheriff in town“, schrieb der Ex-Grüne zu seiner Verkleidung.