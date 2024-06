1 Das Opfer wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Foto: dpa/Robert Michael

In einer Bar am Leonhardsplatz in Stuttgart geraten zwei Männer körperlich aneinander. Was dann geschieht, ist unklar. Ein Tatverdächtiger ist flüchtig, die Polizei sucht Zeugen.











Link kopiert



Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am späten Mittwochabend im Leonhardsviertel die vermeintliche Nachricht, dass ein Mann in einer Bar abgestochen worden sei. Dass sich eine Messerattacke ereignet hat, konnte die Polizei am Donnerstagvormittag nicht bestätigen, jedoch, dass es zu einer gefährlichen Körperverletzung kam.