1 Tatort Liststraße – hier kam es am Freitagmorgen zu einer Auseinandersetzung. (Archivbild) Foto: Georg Friedel/Georg Friedel

Ein Polizeihubschrauber über dem Lehenviertel verunsichert am Freitagmorgen die Bevölkerung. Obwohl ein Tatverdächtiger nach einer Auseinandersetzung an der Liststraße gefasst wird, bleiben viele Fragen offen.











Zwei Männer sind am Freitagmorgen nach Polizeiangaben aus unbekannten Gründen an der Liststraße in Stuttgart in Streit geraten, in dessen Verlauf ein 22-jähriger Mann schwer verletzt worden ist. Ein Zeuge sah demnach gegen 10.05 Uhr den 22-Jährigen schwer verletzt am Boden liegen und verständigte die Polizei. Einige Details bleiben auch am Freitagnachmittag noch ungeklärt.