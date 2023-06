1 Izhak Akerman Foto:factum/Bach Foto:

Er überlebte das jüdische Ghetto von Radom, wo seine Eltern starben. Er überlebte Auschwitz. Er überlebte das Vaihinger Lager Wiesengrund und die unmenschlichen Zustände in der KZ-Außenstelle Unterriexingen. Heute ist Izhak Akerman 93 Jahre alt.









Vaihingen/Enz - Ende April vor 76 Jahren liegt ein kräftiger Griff zwischen Leben und Tod. Izhak Akerman, 17 Jahre alt, ist schwer krank, völlig entkräftet und ausgezehrt von den Qualen in den Konzentrationslagern. Er sinkt auf dem Appellplatz im KZ Dachau in sich zusammen. Dorthin war er mit Dutzenden anderer Häftlinge wenige Tage zuvor in Viehwaggons aus den Konzentrationslagern in Vaihingen/Enz im Kreis Ludwigsburg transportiert worden.