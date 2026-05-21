Nach dem Ebola-Ausbruch in Afrika steigen die Zahlen der Infizierten und Toten weiter. Zwei US-Amerikaner wurden in Kliniken nach Berlin und Prag gebracht.
Kinshasa/Berlin - Die Ebola-Epidemie weitet sich aus: Im Kongo und in Uganda gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fast 600 Verdachtsfälle und mehr als 130 vermutete Todesfälle, vor allem in der Demokratischen Republik Kongo. Einige Dutzend Fälle wurden bislang im Labor bestätigt. Die WHO geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl deutlich höher liegt, weil nicht alle Krankheitsfälle gemeldet werden.