Was bedeutet die Vogelgrippe für die Region Stuttgart?

Ausbruch in mehreren Kreisen

1 Die Zeiten, in denen Hühner durch Weinberge spazieren durften, sind vorerst vorbei. Foto: seb

Die Geflügelpest erreicht immer mehr Landkreise. Welche Auswirkungen das auf die Hühnerhalter in der Region hat – und was für den Verkauf der Eier der Betriebe gilt.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Vogelgrippe breitet sich in der Region Stuttgart weiter aus. Nachdem Stuttgart den Verdacht bei den verendeten Möwen am Donnerstag bestätigte, hat es am Freitag auch den Kreis Esslingen erwischt. Welche Auswirkungen hat das auf die Hühnerhalter, den Verkauf von Eiern und die Wilhelma? Ein Überblick.