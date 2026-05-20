Ausbruch in Afrika: Familie des Ebola-Patienten soll nach Berlin kommen

1 Eine Frau verfolgt, wie Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Schutzanzügen den Sarg eines an Ebola Verstorbenen aus einem Gesundheitszentrum in Rwampara, Kongo, tragen. Foto: Moses Sawasawa/AP/dpa/Moses Sawasawa

Ein Amerikaner, der sich im Kongo mit dem Ebola-Virus angesteckt hat, wird in einer Isolierstation der Berliner Charité behandelt. Seine engsten Angehörigen sollen nun folgen.











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Nach der Aufnahme eines Ebola-Patienten in der Berliner Charité sollen auch die Familienangehörigen des US-Amerikaners nachkommen. Seine Ehefrau und vier Kinder sollen ebenfalls in die Sonderisolierstation des Universitätsklinikums gebracht werden, wie das Bundesgesundheitsministerium mitteilte. Hintergrund sei ein entsprechendes Hilfeersuchen der US-Behörden.