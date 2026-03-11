Kathrin hat sich mit 40 aus einer unglücklichen Langzeitbeziehung befreit und sich neu verliebt. Sie spricht offen darüber, was sie seither gewonnen hat.
Er trinkt nicht, er schlägt mich nicht, wir haben die Kinder zusammen und das Haus, warum also sollte man sich trennen?“ Kathrin stellt sich diese Frage in den Monaten, bevor sie 40 wird. Warum denkt sie überhaupt darüber nach, sich zu trennen? Das Unglück zu Hause ist ein leises, schleicht sich in ihr Leben wie zähflüssiges Gift. Wo in der Jugend brennende Sehnsucht war, ist eines Morgens nur noch der klebrige Pastarest im Kochtopf in der Spüle und ein großes Desinteresse. Der Mann tut nicht, was sie sich versprochen hatte, zum Beispiel ihre Hand halten, sie von hinten umarmen, wenn sie ihren Kaffee am Fenster trinkt, und einen Kuss auf den Hals gibt er ihr auch nie.