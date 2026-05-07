Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Stewardess mit Hantavirus-Symptomen in Krankenhaus gebracht

Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es Infektionen mit dem Hantavirus. Drei Menschen sterben in der Folge, mehrere sind infiziert. Ein neuer Verdachtsfall hatte Kontakt in einem Flugzeug.

Eine Stewardess, die im direkten Kontakt zu einer mit dem Hantavirus infizierten Frau stand, ist mit Krankheitssymptomen in ein Krankenhaus in Amsterdam eingeliefert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Den Haag mit. Die Flugbegleiterin habe leichte Symptome und befinde sich in Isolation. Sie werde nun auf das Hantavirus getestet.

Sie war in Johannesburg an Bord des KLM-Flugzeuges, auf dem für kurze Zeit auch eine Niederländerin war, die kurze Zeit später an dem Virus starb.

Infizierte Frau musste Flugzeug verlassen

Diese 69-jährige Frau war an Bord des Kreuzfahrtschiffs „Hondius“ gewesen, auf dem es Infektionsfälle gab, und wollte am 25. April in Johannesburg mit dem KLM-Flug nach Amsterdam zurückfliegen. Doch angesichts ihres schlechten Gesundheitszustandes hatte die Crew nach einem Bericht der KLM entschieden, sie nicht mitzunehmen. Die Frau musste demnach das Flugzeug verlassen. Sie starb einen Tag später in einem Krankenhaus. Zuvor war bereits ihr Mann an Bord der „Hondius“ gestorben.

Die niederländischen Behörden haben Kontakt zu allen Passagieren an Bord der KLM-Maschine aufgenommen. Sie werden den Angaben zufolge regelmäßig kontrolliert.