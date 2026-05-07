Ausbruch auf Kreuzfahrtschiff: Stewardess mit Hantavirus-Symptomen in Krankenhaus gebracht

Auf einem Kreuzfahrtschiff gibt es Infektionen mit dem Hantavirus. Drei Menschen sterben in der Folge, mehrere sind infiziert. Ein neuer Verdachtsfall hatte Kontakt in einem Flugzeug.
Eine Stewardess, die im direkten Kontakt zu einer mit dem Hantavirus infizierten Frau stand, ist mit Krankheitssymptomen in ein Krankenhaus in Amsterdam eingeliefert worden. Das teilte das Gesundheitsministerium in Den Haag mit. Die Flugbegleiterin habe leichte Symptome und befinde sich in Isolation. Sie werde nun auf das Hantavirus getestet.