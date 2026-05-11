1 Auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ ist es zu einem Ausbruch des Hantavirus gekommen. Foto: AFP/JORGE GUERRERO

Nach dem Hantavirus-Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff zeigt eine Französin Symptome. Nun ist sie positiv auf das Virus getestet worden.











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Eine ausgeflogene Französin ist nach dem Ausbruch auf dem Kreuzfahrtschiff „Hondius“ positiv auf das Hantavirus getestet worden. Der Zustand der Frau habe sich in der Nacht verschlechtert, sagte Frankreichs Gesundheitsministerin Stéphanie Rist im Sender France Inter. Die Tests der anderen vier ausgeflogenen Passagiere aus Frankreich seien bisher negativ ausgefallen. Weitere Tests würden folgen. Bis auf Weiteres seien alle fünf in speziell eingerichteten Zimmern in einem Krankenhaus isoliert.