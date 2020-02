1 Der infizierte 25-Jährige aus Eislingen hatte Kontakt zu 13 weiteren Personen. Am Klinikum Tübingen befindet sich seine 24-jährige Freundin – womöglich hat sie sich angesteckt. Foto: picture alliance / dpa/Marijan Murat

Am Universitätsklinik Tübingen befindet sich die Freundin des Eislinger Coronavirus-Patienten auf einer Isolierstation. Wie eine Sprecherin Klinik bestätigt, wird in Kürze feststehen, ob die sich 24-Jährige infiziert hat.

Tübingen - In Tübingen gibt es die ersten Coronavirus-Verdachtsfälle. Die 24-jährige Freundin des infizierten Mannes aus Eislingen (Kreis Göppingen) ist in der Tübinger Uniklinik auf das gefährliche Virus getestet worden. „Wir haben einen Abstrich genommen und wissen in Kürze, ob die Frau infiziert ist“, sagt eine Sprecherin des Uniklinikums. „Noch ist der Verdacht nicht bestätigt“. Auch ihr Vater ist möglicherweiser an dem Virus erkrankt. Die beiden seien am Dienstagabend gemeinsam in die Klinik gekommen.

Der Eislinger Coronavirus-Patient in Baden-Württemberg hatte nach Angaben des Göppinger Landrats Edgar Wolff insgesamt 13 Kontaktpersonen. Die Kontakte stammten aus dem Kreis Göppingen, dem Alb-Donau-Kreis, aus Stuttgart und dem Kreis Tübingen. Der 25 Jahre alte Mann hatte sich bei einem Italien-Urlaub angesteckt und ist mittlerweile auf einer Isolierstation im Göppinger Klinikum am Eichert. Der 25-Jährige hatte den Behörden alle Adressen und Telefonnummern der Menschen genannt, mit denen er in letzter Zeit Kontakt hatte. So konnten die Betroffenen informiert und unter Quarantäne gestellt werden.