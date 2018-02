Ausblick beim Autobauer Daimler-Chef dämpft die Erwartungen

Von Anne Guhlich 01. Februar 2018 - 18:53 Uhr

Daimler-Chef Dieter Zetsche dämpft die Erwartungen für 2018. Foto: dpa

Die Beschäftigten erhalten für das abgelaufene Geschäftsjahr einen Rekordbonus – die Aussichten für 2018 sind allerdings bescheiden.

Stuttgart -

Mehr zum Thema

Die Abgastests

Die Autoindustrie steckt in einer Vertrauenskrise. Immer mehr Verbraucher und Manager fordern nach den Schlagzeilen über Abgastests an Menschen und Tieren ein Umdenken in der Branche. Die Rufe nach mehr Selbstkritik und Transparenz werden lauter. „Immer wenn es um Vertrauensbildung geht, ist Transparenz die erste Voraussetzung“, sagte auch Daimler-Chef Dieter Zetsche bei der Vorlage der Jahreszahlen, blieb gleichzeitig aber weitere Antworten auf Fragen zu den Abgastests schuldig. Er verfüge noch nicht über alle Erkenntnisse, so der Daimler- Chef, obwohl die Untersuchungen, wie er selbst sagte, „im Wesentlichen am Wochenende stattgefunden haben“. Daimler ist neben Volkswagen, BMW und Bosch eines der Gründungsmitglieder des EUGT. Der Lobbyverein hat die hochumstrittenen Tests an Menschen und Affen durchgeführt. Dass Daimler inzwischen Erkenntnisse zu dem Fall gewonnen haben muss, zeigt auch die Tatsache, dass sich der Autobauer bereits am Mittwoch wegen des Vorfalls von einem Mitarbeiter getrennt hat.

Der Ausblick

Zetsche rechnet damit, dass die Diskussion um Abgastests an Menschen und Tieren negative Auswirkungen auf die Autoindustrie haben wird. „Ich kann aber noch nicht quantifizieren, in welchem Ausmaß dies der Fall sein wird.“ Zetsche dämpft aus anderen Gründen die Erwartungen an das laufende Geschäftsjahr: Der Manager rechnet damit, dass Währungseffekte mit einer Milliarde Euro zu Buche schlagen werden. Dazu kommen Investitionen in Zukunftstechnologien und weitere Produktionskapazitäten. Die Aufwendungen dafür liegen 2018 bei rund einer Milliarde Euro mehr als im vergangenen Jahr. Darum rechnet der Konzernchef für das laufende Geschäftsjahr lediglich mit einem operativen Ergebnis auf Vorjahresniveau.

Die Rekordzahlen

Die Bilanzpressekonferenz am Donnerstag macht deutlich, dass sich Daimler derzeit in zwei Welten bewegt. Da sind die Dieselkrise und der vorsichtige Ausblick auf der einen Seite. Da sind aber auch die Rekordzahlen auf der anderen Seite. So hat Daimler im abgelaufenen Geschäftsjahr seinen Umsatz um sieben Prozent auf 164,3 Milliarden Euro gesteigert. Das Ergebnis vor Steuern und Zinsen stieg um 14 Prozent auf fast 15 Milliarden Euro. Mit 94,7 Milliarden Euro trägt die Pkw-Sparte am meisten zum Umsatz bei. Beim Pkw-Absatz hat Daimler abermals seinen Münchner Rivalen BMW hinter sich gelassen. Insgesamt hat Daimler im vergangenen Jahr mit 2,4 Millionen so viele Autos abgesetzt wie nie zuvor. Wachstumstreiber waren Zetsche zufolge die neue E-Klasse sowie die sportlichen Geländewagen (SUV). Im laufenden Geschäftsjahr erwartet sich der Konzernlenker einen Absatzschub von der neuen A-Klasse, die am Samstag in Amsterdam vorgestellt wird. Daneben setzt er auf die Modellfamilien E- und C-Klasse.

Die Mitarbeiter

Die guten Zahlen kommen auch bei den Beschäftigten des Stuttgarter Autobauers an. Sie erhalten für das abgelaufene Geschäftsjahr mit 5700 Euro die höchste Erfolgsprämie in der Unternehmensgeschichte. Den Bonus erhalten jedoch nur die 130 000 Tarifmitarbeiter an den deutschen Standorten. Im Konzern erzeugt es immer wieder Unmut, dass die Beschäftigten von Tochterfirmen oder Zeitarbeiter nicht in dem Maße am Erfolg beteiligt werden wie die Stammbeschäftigten. Die Prämie zahlt der Konzern seit 1997 – sie richtet sich nach einer Formel, bei der Gewinn vor Zinsen und Steuern und die Umsatzrendite miteinander verknüpft werden. Für 2016 haben die Beschäftigten einen Bonus von 5400 Euro bekommen.

Die Arbeitnehmervertreter

„Projekt Zukunft“ nennt Daimler die große Umstrukturierung, die den Konzern in den kommenden Jahren beschäftigen wird. Für Michael Brecht, den Gesamtbetriebsratsvorsitzenden des Unternehmens, ist dies eine der größten Baustellen, die es in diesem Jahr zu meistern gilt. „Wir müssen uns überlegen, wie die Standorte in einer neuen Struktur aufgestellt werden und wie eine sinnvolle Zuordnung der Beschäftigten zu den geplanten Spartengesellschaften aussehen kann“, sagte Brecht. Das Projekt sieht vor, dass es unter dem Dach der Daimler AG als Holding künftig drei selbstständige Sparten geben soll: Pkw/Vans, Lkw/Busse und Finanzdienstleistungen. Ende des Monats soll es dazu erste konkrete Vorschläge geben. Neben der Verteilung der Mitarbeiter auf die einzelnen Spartengesellschaften stellen Fragen der IT und des Steuerrechts derzeit die größten Knackpunkte dar. Außerdem beschäftigt Brecht die Frage, was die Menschen, die heute Verbrennungsmotoren bauen, künftig arbeiten. Dass Daimler einzelne Bereiche wie eine Batterieproduktion nun in den Konzern geholt hat, sieht er dabei nur als einen Teilerfolg. „In Zukunft werden wir uns noch viel stärker das Gesamtfahrzeug und die dahinter liegenden Gesamtprozesse anschauen“, sagte Brecht. „Dafür haben wir im Rahmen der Gespräche zum Projekt Zukunft die Gründung von Innovationsausschüssen verhandelt.“ In diesen Ausschüssen wird diskutiert werden, wie bei den E-Fahrzeugen eine höhere Fertigungstiefe erreicht werden kann.