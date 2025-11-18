Ausblick auf 2026: Warum die Fiesta International in Fellbach eine Woche früher als üblich beginnt

Das interkulturelle Fest in Fellbach findet 2026 erstmals bereits am zweiten Juniwochenende statt. Hier lesen Sie, weshalb der ursprünglich geplante Termin nicht zu halten war.
Wenn draußen die Winde durch die Gassen von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) pfeifen und die Blätter von den Bäumen fallen, dann beschäftigt man sich drinnen in den Beratungsstuben regelmäßig bereits mit dem kommenden Frühsommer – und mit dem dann stattfindenden „zweitgrößten Volksfest der Kappelbergstadt“, wie es genannt wird – nach dem Fellbacher Herbst als größtem Volksfest unterm Kappelberg.