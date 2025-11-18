Ausblick auf 2026: Warum die Fiesta International in Fellbach eine Woche früher als üblich beginnt

Das interkulturelle Fest in Fellbach findet 2026 erstmals bereits am zweiten Juniwochenende statt. Hier lesen Sie, weshalb der ursprünglich geplante Termin nicht zu halten war.

Wenn draußen die Winde durch die Gassen von Fellbach (Rems-Murr-Kreis) pfeifen und die Blätter von den Bäumen fallen, dann beschäftigt man sich drinnen in den Beratungsstuben regelmäßig bereits mit dem kommenden Frühsommer – und mit dem dann stattfindenden „zweitgrößten Volksfest der Kappelbergstadt“, wie es genannt wird – nach dem Fellbacher Herbst als größtem Volksfest unterm Kappelberg.

Es geht um die Fiesta International, die erstmals im Jahr 1976 stattfand und somit im kommenden Jahr ihr Jubiläum feiert. Die Premiere vor 49 Jahren erfolgte noch auf Einladung des Arbeitskreises für ausländische Mitbürger und des Clubs International. Schauplatz war seinerzeit der Vorplatz der neuen Kelter der Fellbacher Weingärtner. Später folgte der Umzug aufs weitaus größere Areal, den Guntram-Palm-Platz vor der Schwabenlandhalle.

Gemeinsam feiern und kulinarische Spezialitäten genießen

Die Fiesta hat sich „als interkultureller Begegnungsort von Fellbacherinnen und Fellbachern mit und ohne Migrationsgeschichte etabliert“, so die Erläuterungen von Karin Rothenhäusler, der Leiterin des Amts für Soziales und Teilhabe der Stadtverwaltung, in der jüngsten Sitzung des Integrationsausschusses.

2023 hat die Fellbacher Event & Location GmbH (Feel) die Organisation übernommen. 2025 waren es wieder 17 Vereine und Initiativen, die an der dreitägigen Veranstaltung teilnahmen. „Mittlerweile konnte wieder ein Stand wie vor der Coronapandemie erreicht werden“, so die Amtsleiterin.

Ziel der Fiesta ist es, so Rothenhäusler: „Gemeinsam feiern und kulinarische Spezialitäten probieren – umrahmt von einem abwechslungsreichen Bühnenprogramm, das vor allem die teilnehmenden Vereine gestalten. Das schafft Raum für Begegnung und zeigt die gelebte Vielfalt in Fellbach.“

Allerdings ist es für die Vereine schon eine Herausforderung, „am Festwochenende von Freitag bis Sonntag tausende Leute zu verköstigen“. Doch die Anstrengungen lohnen sich, denn nicht zu verachten ist auch der finanzielle Aspekt. Rothenhäusler: „Sie können dann mit dem Verkauf von kulinarischen Spezialitäten ihre Vereinskasse aufbessern.“

Im Juni 2026 ist der bisher übliche Termin allerdings nicht mehr für die Fiesta International reserviert. Denn am dritten Wochenende des Monats fällt der Sonntag auf den 21. Juni. An diesem Datum hat sich allerdings mittlerweile in Fellbach die vom städtischen Kulturamt organisierte Fête de la Musique etabliert – mit zahlreichen Straßenmusikern, die ebenfalls auf großes Interesse stößt. Diese Fête findet weltweit in vielen Städten stets am kalendarischen Sommeranfang statt, also dem längsten Tag und der kürzesten Nacht des Jahres.

Wird 2027 in Fellbach an vier Tagen hintereinander gefeiert?

Damit sich beide Veranstaltungen nicht wechselseitig Besucher abspenstig machen, wird die Fiesta im Jahr 2026 um eine Woche auf den 12. bis 14. Juni vorverlegt. Wie es dann im Folgejahr 2027 aussieht, dürfte wohl noch Gegenstand von Diskussionen sein. Dann ist der Sommeranfang an einem Montag, so gesehen könnte in Fellbach mit beiden Ereignissen – Fiesta und Fête – an vier Tage hintereinander gefeiert werden.

Eine Neuerung gibt’s für 2026 auch bei der Kostenordnung: Die Stadtverwaltung strebt an, die Standkosten nach tatsächlicher Standgröße beziehungsweise Frontlänge zu berechnen und die Nebenkosten weiterhin als Pauschale zu veranschlagen. Der Fellbacher Gemeinderat wird die Ordnung zum Jahresanfang 2026 beschließen, also vor dem Anmeldezeitfenster für die nächste Fiesta International.