1 Lebensretter im Einsatz: Die Ehrenamtlichen überwachen Seen und Flüsse – brauchen aber auch viel Expertise per Ausbildung. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Seeger

Wegen der Pandemie konnte die Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) nicht wie geplant ausbilden. Aus verschiedenen Gründen wird es schwierig, das Defizit aufzuholen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Wochenende, Sommer, Sonne: Es zieht viele Menschen an Flüsse und Seen. Aber was, wenn etwas passiert? Sich jemand überschätzt? Was, wenn das idyllische Gewässer im nächsten Moment zur Gefahr wird? Dafür gibt es die Wasserrettung, allen voran die Helfer der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG). Doch den Ehrenamtlichen droht derzeit ein Personalengpass: In Coronazeiten lag die Rettungsschwimmerausbildung fast überall brach, was auch in Kornwestheim und Ludwigsburg zum Problem zu werden droht.