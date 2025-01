Ausbildungsmanager hilft Iranerin in Stuttgart: Wohnungssuche oder Nachhilfe – „Jede Schule braucht einen Herrn Böhringer“

1 Die 22-jährige Yektasadat Hosseini macht eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Als Ausbildungsmanager hilft Joel Böhringer Azubis, die aus dem Ausland kommen. Ohne ihn hätte es Yektasadat Hosseini aus dem Iran ganz schön schwer – auch privat.











20 Jahre jung ist Yektasadat Hosseini, als sie nach Deutschland aufbricht. Schon dreimal war sie in Deutschland, und hat sich dabei irgendwie in das Land verliebt. Die Kultur, die Sprache, die Gesetze findet sie gut. Die Gesetze? Ja. „Egal, was für ein Problem man hat – es gibt immer ein Gesetz“, sagt die 22-Jährige. In ihrem Heimatland Iran sei das nicht so. Das Strukturierte, die Ordnung, die Deutschland oftmals einen eher kühlen Ruf einbrocken, mag sie gerne.