Ausbildungsinstitut in Tübingen

1 Ministerpräsident Winfried Kretschmann will den Neubau des Tübinger Islamzentrums höchst persönlich eröffnen. Foto: dpa/Sebastian Willnow

Der baden-württembergische Ministerpräsident eröffnet einen Neubau für Islamtheologie an der Uni Tübingen – ein Vorzeigeprojekt mit vielen Problemen.











Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) wird in knapp drei Wochen, am 14. November, am Zentrum für Islamische Theologie (Zith) der Universität Tübingen eine Ansprache halten. Anlass ist die feierliche Übergabe des neugebauten Islamzentrums, wie das Finanzministerium mitteilte.