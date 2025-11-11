Ausbildungsbündnis: Sturm am Ausbildungshimmel prophezeit

Der Gewerkschaftsbund beklagt zum Start des Ausbildungsjahres den Lehrstellenrückgang vor allem in der Industrie. Die Wirtschaftsministerin ermahnt die Unternehmen, nicht nachzulassen.
Die Krise der baden-württembergischen Wirtschaft macht sich auf dem Ausbildungsmarkt immer deutlicher durch einen verstärkten Rückgang bei den Lehrstellen bemerkbar. Dies scheint auf den ersten Blick hinnehmbar, weil knapp 10 000 bei den Arbeitsagenturen im Land gemeldete Berufsausbildungsstellen noch unbesetzt sind. Dennoch schlägt der Gewerkschaftsbund (DGB) beim Spitzengespräch des Ausbildungsbündnisses in Stuttgart Alarm.