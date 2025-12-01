Ausbildung im Rems-Murr-Kreis: Warum trotz freier Stellen viele Jugendliche keinen Beruf finden

Im Rems-Murr-Kreis klafft die Lücke zwischen Ausbildungsplätzen und Bewerbern weiter. Neue Zahlen der Arbeitsagentur zeichnen ein deutliches Bild – mit beunruhigenden Folgen.

Die aktuelle Ausbildungsmarktbilanz der Agentur für Arbeit Waiblingen zeigt eine paradoxe Entwicklung: Während im Rems-Murr-Kreis 2657 Ausbildungsstellen gemeldet wurden – ein Plus von 105 gegenüber dem Vorjahr – sank die Zahl der Jugendlichen, die einen Ausbildungsplatz suchten, auf 2374. Das sind 92 weniger als im Vorjahr.

Doch statt Erleichterung bringt dieser Rückgang neue Sorgen: 478 Jugendliche fanden zum Stichtag 30. September weder einen Ausbildungsplatz noch eine Alternative. Viele seien trotz wiederholter Kontaktversuche für die Agentur nicht erreichbar, wie Christine Käferle, die Leiterin der Agentur für Arbeit Waiblingen, mitteilt. Eine stille Reserve junger Menschen, die droht, am Übergang von der Schule in das Berufsleben verloren zu gehen.

Rems-Murr-Kreis spiegelt einen bundesweiten Trend

Die Situation im Kreis ist kein Einzelfall. Bundesweit bleibt laut Bundesagentur für Arbeit etwa jeder zehnte Ausbildungsplatz unbesetzt, bei gleichzeitig rund 230.000 jungen Menschen ohne Ausbildungsstelle oder Alternative. Was früher das Matching-Problem genannt wurde, ist heute ein Flächenbrand. Im Rems-Murr-Kreis blieben 326 Stellen unbesetzt. Das entspricht rund zwölf Prozent aller gemeldeten Ausbildungsplätze.

„Niemand soll an der Schwelle zwischen Schule und Beruf verloren gehen“, sagt Christine Käferle, die Leiterin der Arbeitsagentur Waiblingen. Foto: Gottfried Stoppel

Der Blick auf die Entwicklung der vergangenen Jahre offenbart: Während die Zahl der angebotenen Stellen in der Region seit 2020 wieder leicht steigt, nimmt die Zahl der Bewerber stetig ab. Ein dramatischer Hinweis darauf, dass Ausbildungsberufe für viele Jugendliche offenbar an Relevanz verlieren – oder sie sich schlicht nicht angesprochen fühlen.

Kluft zwischen Wunsch und Wirklichkeit auf dem Ausbildungsmarkt

Besonders auffällig ist die Diskrepanz zwischen den Wunschberufen der Jugendlichen und den tatsächlich freien Stellen. Während Berufe wie Kfz-Mechatroniker oder Bürokauffrau/-mann weiter ganz oben auf den Wunschlisten stehen, bleiben viele Stellen in weniger bekannten oder weniger populären Branchen unbesetzt. Käferle beobachtet: „Viele Jugendliche orientieren sich an einem engen Spektrum an Berufen – viele spannende Alternativen sind ihnen kaum bekannt.“

Die Agentur setzt daher verstärkt auf gezielte Beratung, digitale Tools und individuelle Begleitung – auch über den offiziellen Ausbildungsbeginn hinaus. Plattformen wie mein-beruf.de oder das Orientierungstool „Check-U“ sollen helfen, neue Perspektiven zu entdecken.

Auch für Unternehmen wächst der Handlungsdruck

„Niemand soll an der Schwelle zwischen Schule und Beruf verloren gehen“, so Käferle. Die Berufsberatung sei dabei Dreh- und Angelpunkt. In enger Zusammenarbeit mit Schulen, Eltern und Betrieben soll es gelingen, Jugendliche nicht nur für bestehende Ausbildungsangebote zu gewinnen, sondern sie auch frühzeitig über realistische Chancen und Zukunftsperspektiven aufzuklären.

Denn auch auf Unternehmensseite wächst der Handlungsdruck. Wer heute nicht ausbildet, hat morgen keine Fachkräfte. Die Agentur für Arbeit ruft deshalb auch Betriebe dazu auf, aktiv Beratungsangebote zu nutzen und kreative Wege zu gehen – etwa über geförderte Einstiegsqualifizierungen oder assistierte Ausbildungen, um auch jenen Jugendlichen eine Chance zu geben, die auf den ersten Blick nicht alle Anforderungen erfüllen.

Brücken bauen, um die Ausbildungslücke zu schließen

Die Zahlen aus dem Rems-Murr-Kreis sind alarmierend, aber kein Schicksal. Was fehlt, ist nicht der Bedarf, sondern die passende Verbindung. Ausbildungsplätze gibt es, motivierte junge Menschen ebenfalls. Doch ohne Brücken, Beratung und ein Umdenken auf allen Seiten bleibt die Lücke bestehen.

Jetzt gilt: Chancen erkennen, handeln – bevor eine ganze Generation den Anschluss verliert.