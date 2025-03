Ausbildung im Rems-Murr-Kreis: Mehr geht nicht: „Fokus Beruf“ ist restlos ausgebucht

Dass sich viele Unternehmen wegen der schwachen Konjunktur im Krisenmodus befinden, lässt sich nicht nur an den Bilanzzahlen ablesen. Auch die Statistik über die verfügbaren Ausbildungsplätze zeigt, dass die Betriebe bei ihrer Personalpolitik vorsichtiger geworden sind. Trotz aller Klagen über den Fachkräftemangel ist die Zahl der Lehrstellen auch im Rems-Murr-Kreis auf einem Sinkflug.

2900 Ausbildungsplätze waren zwischen Murrhardt und Schorndorf noch vor fünf Jahren im Angebot. Inzwischen ist die Zahl der verfügbaren Lehrstellen auf 2550 zurückgegangen. Für junge Menschen bedeutet das, dass der Weg in den Traumjob schwieriger geworden ist – und die Suche nach dem passenden Ausbildungsbetrieb mehr Mühe erfordert als in der Vergangenheit.

Lesen Sie auch

„Fokus Beruf“: Die Chance auf den Traumjob im Rems-Murr-Kreis

Wer sich über die Berufsangebote der lokalen Firmen informieren und erste Kontakte zu interessanten Unternehmen knüpfen will, hat am Freitag und Samstag, 21. und 22. März, eine fast schon beispiellos zu nennende Chance. Im Waiblinger Berufsschulzentrum findet die Ausbildungsmesse „Fokus Beruf“ statt, eine zweitägige Präsentation der beruflichen Vielfalt im Kreis.

Das Interesse der Wirtschaft an der von der Bezirkskammer der IHK organisierten Veranstaltung ist bemerkenswert groß. Auch wenn es nicht mehr so viele Ausbildungsstellen wie vor Jahren gibt, buhlen die Unternehmer um die besten Bewerberinnen und Bewerber. Exakt 111 Ausstellerfirmen wollen sich am Freitag und Samstag in Waiblingen präsentieren, laut IHK-Geschäftsführer Markus Beier handelte sich sogar eine ganze Reihe von Unternehmen eine Absage ein. „Alle Standplätze sind ausgebucht“, sagt er im Vorfeld der Börse.

Mit dabei sind lokale Größen wie der Reinigungsspezialist Kärcher, aber auch der Maschinenbauer Schnaitmann, das Handelsunternehmen Aldi oder die Baufirma Gläser. Insgesamt werden bei „Fokus Beruf“ exakt 199 verschiedene Berufsausbildungen und 87 Studiengänge vertreten sein.

Und: Wer schnuppern will, findet schon im Berufsschulzentrum die ein oder andere Gelegenheit, sich in der Praxis zu versuchen. Die Ausbildungsbörse ist als „Mitmach-Messe“ konzipiert, an vielen Firmenständen gibt es Aktionen, bei denen Schulabgängerinnen und Schulabgänger berufsspezifische Dinge ausprobieren können.

„Fokus Beruf“: Kostenlose Messe mit Shuttle-Service und Vielfalt

Geöffnet ist die „Fokus Beruf“ am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 15 Uhr, der Besuch ist auch bei der 18. Auflage kostenlos. Um Schülern und ihren Eltern den Weg zu erleichtern, pendelt an beiden Tagen ein Shuttle-Bus zwischen dem Berufsschulzentrum (Steinbeisstraße 4) und dem Waiblinger Bahnhof.

Erwartet werden an den beiden Tagen etwa 4500 Besucherinnen und Besucher, um sich über Ausbildungsstellen, Betriebspraktika oder Möglichkeiten für ein Duales Studium zu informieren. Nähere Informationen zur Messe gibt es auf der Homepage www.fokus-beruf.de im Internet.