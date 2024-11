Ausbildung im Rems-Murr-Kreis: Große Bühne für Spitzenazubis von Rems und Murr

1 Herausragende Azubis aus dem Rems-Murr-Kreis auf der Bühne der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle Foto: Gabriel Habermann (IHK)

Vier Landes- und ein Bundessieger kommen aus Betrieben im Landkreis. 49-mal gab es die Traumnote „sehr gut". Yasin Durgut ist sogar bundesbester Azubi seines Fachs. Bei der Industrie- und Handelskammer gab es dafür nicht nur Urkunden.











Diese Nachwuchsförderung kann sich doch mehr als sehen lassen: Gleich vier Absolventen aus Betrieben im Rems-Murr-Kreis gehören in diesem Jahr zu den landesbesten Azubis in einem IHK-Ausbildungsberuf. Einer von ihnen ist sogar bundesbester Azubi seines Fachs. Für diese Spitzenleistungen wurden sie, wie auch weitere knapp vier Dutzend junge Menschen, bei einer Versammlung der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr in der Schorndorfer Barbara-Künkelin-Halle vor rund 250 Gästen mit Preisen ausgezeichnet.

1200 Auszubildende haben die IHK-Abschlussprüfung bestanden Insgesamt haben in diesem Jahr genau 1258 Auszubildende aus Betrieben im Rems-Murr-Kreis an den IHK-Abschlussprüfungen teilgenommen. Rund 1200 haben sie erfolgreich absolviert. 49 haben mindestens 92 von 100 möglichen Punkten erreicht und damit die Note „sehr gut“. Lesen Sie auch IHK-Präsident Claus Paal gratulierte den Top-Azubis und überreichte ihnen die IHK-Urkunden. „Sie haben nicht nur in Ihren Prüfungen brilliert, sondern auch gezeigt, dass Sie bestens für Ihre berufliche Zukunft und Ihre Aufgaben als Fachkräfte in den Unternehmen gerüstet sind. Ihr Engagement und Ihre Hingabe sind ein Vorbild für alle“, so Paal an die Adresse der Ausbildungsbesten. Unsere Empfehlung für Sie IHK Rems-Murr tagt in Fellbach Hat die Wirtschaft den KI-Zug verpasst? Beim Frühlingsempfang der IHK Rems-Murr im Fellbacher Goldbergwerk geht es um Chancen der Künstlichen Intelligenz für die lokale Wirtschaft – und auch ein wenig um das Dauerärgernis Bürokratie. Diese vier Absolventen aus Betrieben im Rems-Murr-Kreis gehören in diesem Jahr zu den landesbesten Azubis: Niko Mikic (Fachpraktiker für Medientechnologie, Fachrichtung Druckverarbeitung, Ausbildungsbetrieb Diakonie Stetten, Waiblingen), Merve Karadeniz (Kauffrau im Gesundheitswesen, Ausbildungsbetrieb Rems-Murr-Kliniken Winnenden), Felix Kinzel (Konstruktionsmechaniker, Ausbildungsbetrieb H.P. Kaysser, Leutenbach) und Yasin Durgut (Fachkraft für Kurier-, Express- und Postdienstleistungen, Ausbildungsbetrieb: Deutsche Post AG, Waiblingen). Yasin Durgut erhält einen Stern auf dem „Walk of Fame“ der IHK Yasin Durgut ist gleichzeitig bundesbester Azubi seines Fachs und damit einer von sechs Azubis aus der Region Stuttgart, die für ihre herausragenden Leistungen einen Stern auf dem „Walk of Fame“ vor dem Stuttgarter IHK-Haus erhalten. Markus Beier, Geschäftsführer der IHK-Bezirkskammer Rems-Murr, dankte den Ausbildungsverantwortlichen in den Betrieben, den Lehrkräften der beruflichen Schulen und Bildungsträger sowie den ehrenamtlichen Prüferinnen und Prüfern der IHK. „Ohne Ihren leidenschaftlichen Einsatz wären solche Spitzenleistungen in der Aus- und Weiterbildung nicht möglich“, so Beier.