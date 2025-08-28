Ausbau von Kläranlagen: Erbitterter Streit um saubereres Wasser

Die EU-Kommission will Pharmahersteller für die Reinigung des Abwassers von schädlichen Stoffen zur Kasse bitten. Doch am Ende könnte der Verbraucher bezahlen müssen.
Jürgen Schmidtke steigt mit seinen Besuchern gerne auf den Turm für die Schlammfaulung. Aus knapp 30 Metern Höhe lässt sich das Hauptklärwerk im Stuttgarter Stadtteil Mühlhausen bestens überblicken. Mit weit ausholenden Bewegungen beschreibt Schmidtke die verschiedenen Hallen und Becken, in denen das Abwasser als stinkende Brühe ankommt, danach unterschiedliche Stationen durchläuft und am Ende als klares Wasser in den trübe und träge dahinfließenden Neckar geleitet wird.