Ausbau von Heathrow: Das Flughafen-Monster für London soll 57 Milliarden Euro kosten

Heathrow Airport will es wissen. Der meistbenutzte Flughafen Europas, einer der größten der Welt, hat offenbar die Grenzen seiner Kapazität erreicht. Länger lasse sich der Bau einer dritten Startbahn zur Bewältigung des Verkehrsvolumens nicht mehr aufschieben, warnen die Flughafen-Eigner. Finanzministerin Rachel Reeves stimmt dem zu. Nur mit so einem Mammut-Projekt bringe man das Wirtschaftswachstum Großbritanniens „richtig in Gang“, hat sie erklärt. Mithin will die Regierung nun durchdrücken, was viele Jahre lang eins der umstrittensten Vorhaben in London war. Im September will Keir Starmers Kabinett grünes Licht für die Erweiterung Heathrows geben, gemäß des am Freitag vorgelegten Ausbau-Plans.