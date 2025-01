Ausbau selbst gemacht: So wird ein Auto zum Camper – Blaue Flecken und Wutausbrüche inklusive

11 Das Ergebnis von drei Jahren Arbeit. Foto: Hanna Helder

Ein perfekt ausgebauter Van, durch das Fenster sieht man eine wunderschöne Landschaft. Die Sozialen Medien sind voll von romantischen #Vanlife-Bildern. Warum der Weg dorthin meist alles andere als romantisch ist. Ein Erfahrungsbericht.











Link kopiert



Eine Acai-Bowl zum Frühstück, ein Mittagsschläfchen in der Hängematte und abends ein kühles Bier mit Blick auf das Meer. So stellt man sich, wahrscheinlich dank Instagram und Co., einen Vanlife-Tag vor. Mit diesem Ziel vor Augen habe auch ich mein Projekt „Ich baue mir ein rollendes Zuhause“ angefangen. Ganz nach dem Motto: Wenn das so viele andere können, kann ich das auch locker. Es hat geklappt. Das mit dem „locker“ war aber so eine Sache.