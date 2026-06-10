Die Stuttgarter Straßenbahnen bauen die Haltestellen für 80 Meter lange Züge aus. Nun zieht auch die Kappelbergstadt nach, mit Verspätung – das birgt Probleme im Ablauf.

Die Bauarbeiten zur Verlängerung der Haltestellen der Stadtbahnlinie U1 im Stuttgarter Süden befinden sich – trotz Verzögerung – auf der Zielgeraden. Hingegen steht die Umgestaltung der geplanten Endhaltestelle an der Fellbacher Lutherkirche erst kurz vor dem Startschuss. Daher endet die Stadtbahn ab März 2027 für vier Monate an der Haltestelle Antwerpener Straße in Bad Cannstatt, es wird ein Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen eingerichtet. Allerdings sollen laut Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) bereits ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2026 die 80 Meter langen Züge eingesetzt werden, Fahrgäste müssen daher längere Wege in Kauf nehmen.

Mit einem einmütigen Beschluss hat der Fellbacher Gemeinderat das Projekt Ende Mai nach langen Diskussionen auf den Weg gebracht. Der Zeitplan sieht vor, dass Ende dieses Jahres mit den notwendigen Fällungen und der Freiräumung des Baufeldes nördlich des Rathauses für die „Neue Mitte“ begonnen wird. Für 12,5 Millionen Euro wird die bisherige Endhaltestelle um rund 100 Meter in Richtung Westen verlegt. Das ist notwendig, weil für die in Zukunft doppelt so langen Züge am bisherigen Standort nicht genügend Platz vorhanden ist.

U1 endet bereits in Bad Cannstatt – Bus statt Bahn

Ab März 2027 soll dann im zweiten Abschnitt mit dem eigentlichen Umbau begonnen werden. Daher endet die U1 bis voraussichtlich Ende Juli bereits an der Antwerpener Straße in Bad Cannstatt. Da die Stadtbahnen in diesem Zeitraum nicht verkehren können, müssen Fahrgäste auf die Busse des Schienenersatzverkehrs umsteigen. Im Anschluss soll dann die Haltestelle Schwabenlandhalle wieder angefahren werden können. Die Inbetriebnahme des neuen Endhaltepunkts an der Lutherkirche ist dann für das zweite Quartal 2028 vorgesehen.

Dann müssen die Fahrgäste auf Höhe der Mauer des Alten Friedhofes aussteigen. Schon jetzt wird in Fellbach darüber gemunkelt, dass diese dann um die eine oder andere Sprinteinheit nicht herumkommen werden, wenn sie mit dem Linienbus nach Hause fahren möchten - zum Beispiel mit der Linie 60 nach Untertürkheim oder Oeffingen sowie der Linie 207 nach Waiblingen. Doch bis dahin zeichnen sich für die Fahrgäste noch viel weitere Wege ab.

SSB setzt ab Dezember 80 Meter lange Züge ein

Denn die SSB hält an ihrem Plan fest, die 80 Meter langen Züge auf der notorisch überfüllten U1 bereits ab dem anstehenden Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember 2026, einzusetzen. Schließlich hat der städtische Verkehrsbetrieb fast auf der gesamten Strecke von Heslach bis Fellbach bereits die Bahnsteige verlängert. Wenngleich sich die Arbeiten im Stuttgarter Süden noch bis Ende des Jahres hinziehen, rechtzeitig zum Fahrplanwechsel.

Was passiert nun in den drei Monaten bis zum Einsatz des Schienenersatzverkehrs? „Die U1 endet in diesem Zeitraum an der Haltestelle Schwabenlandhalle“, betont SSB-Sprecherin Birte Schaper. Für Fahrgäste bedeutet das noch weitere Wege zu den Buslinien an der Fellbacher Lutherkirche. Gleiches gilt auch für die Zeit nach dem Busersatzverkehr. „Erst mit der Fertigstellung der neuen Endhaltestelle Lutherkirche können die 80 Meter langen Züge bis dahin verkehren“, ergänzt Schaper – das soll voraussichtlich 2028 der Fall sein.