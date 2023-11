1 Zusätzlich zur S 1 könnten zwischen Herrenberg künftig noch S-Bahnen der Linie S 4, S 5 oder S 6 verkehren. Foto: /Stefanie Schlecht

Die S-Bahn-Linien S 4, S 5 oder S 6 könnten in den Kreis Böblingen verlängert werden. Bisher war als Anfangs- und Endstation Ehningen angedacht – das würde rund 50 Millionen Euro kosten. Also gleich weiter nach Herrenberg? Auch Nagold soll besser angebunden werden.











Eine zusätzliche Verbindung zwischen Herrenberg und Stuttgart? Das dürfte Musik in den Ohren vieler Pendler im Kreis Böblingen sein. Und es könnte so kommen – wenn auch erst in ein paar Jahren. Wie kommt’s?