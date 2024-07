Ausbau der Fernwärme: Neun Bezirke in Stuttgart erfahren mehr übers Heizen

Neun Bezirke in Stuttgart erfahren mehr übers Heizen

1 Blick aufs Stuttgarter Neckartal: Hedelfingen, Wangen sowie Unter- und Obertürkheim sind mit der Info-Veranstaltung zur Wärmewende noch vor den großen Ferien dran. Foto: Imago/Panthermedia/Copyright: xDreamstimexSimonDann

Wie heizt Stuttgart 2035? Ohne Gas, sagt die Stadt. Bei mehreren Gelegenheiten wird im Juli erläutert, wie das zu schaffen ist und was es für einzelne Stadtbezirke bedeutet.











Wie geht es beim Heizen in Stuttgart weiter? Zwar gibt die kommunalen Wärmeplanung hier eine Richtung vor, in dem sie darlegt, welche Gebiete mit Wärmenetzen rechnen können und welche eher auf Einzellösungen wie die Wärmepumpe setzen sollten. Dennoch ergeben sich für die Stuttgarter viele Fragen aus der Ende 2023 beschlossenen Wärmeplanung. In neun Stadtbezirken soll es bis zur Sommerpause Antworten darauf geben.