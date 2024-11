Bis Ende November sorgt der Ausbau der Böhringer Kreuzung in Tamm (Landkreis Ludwigsburg) für Beeinträchtigungen.

Im Rahmen des Ausbaus der Böhringer Kreuzung in Tamm beginnt nun der zweite Bauabschnitt. Start ist am Mittwoch, 13. November. Dabei wird die L 1100 zwischen dem provisorischen Kreisverkehr und dem Kreisverkehr am Ortseingang Tamm saniert. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung der L 1100 und dauern voraussichtlich bis Ende November.

Das Regierungspräsidium Stuttgart (RPS) hat im Mai 2024 mit den Straßenbauarbeiten an der L 1110 zwischen Bietigheim-Bissingen und Tamm begonnen. Der erste Bauabschnitt an der L 1110 wurde wie geplant Ende Juli abgeschlossen – pünktlich vor dem Start der Bauarbeiten in der Ortsdurchfahrt Bietigheim-Bissingen.

Die Bauarbeiten starten am Mittwoch

Für die finale Fertigstellung soll nun von Mittwoch, 13. November, an der zweite Bauabschnitt zwischen dem provisorischen Kreisverkehr und dem Kreisverkehr am Ortseingang Tamm begonnen werden. Neben der Sanierung der L 1110 zwischen den beiden Kreisverkehren werden in diesem Bereich Erschließungsleitungen verlegt und ein Abbiegefahrstreifen ins Gebiet Kirschenau gebaut.

Um die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten, wurden alle Arbeiten die keine Vollsperrung benötigen, in den vergangenen zwei Wochen mit Hilfe von halbseitigen Sperrungen durchgeführt. Für die Sanierung der Fahrbahndecke muss nun jedoch die L 1110 voraussichtlich bis Freitag, 29. November, voll gesperrt werden.

Für Verkehrsteilnehmende unter einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen wird eine Umleitung von der K 1671 (Markgröninger Straße) über die Hauptstraße zur L 1133 (Bahnhofstraße) eingerichtet. Die Umleitung in Gegenrichtung verläuft analog.

Für alle anderen Verkehrsteilnehmenden gilt die Umleitung von Bietigheim-Bissingen kommend über die K 1671 auf die B 27 in Fahrtrichtung Ludwigsburg und von dort aus über die L 1133 (Ludwigsburger Straße) in Richtung der Ortsmitte Tamm. Die Umleitung in Gegenrichtung verläuft auch hier analog.

Das Regierungspräsidium Stuttgart bittet alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie Anliegerinnen und Anlieger um Verständnis für die Beeinträchtigungen während der Bauzeit.