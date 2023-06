Bahn in Stuttgart

Entsteht in Stuttgart ein weiterer unterirdischer Bahnhof dort, wo heute noch Gleise an der Oberfläche liegen?

Braucht Stuttgart neben Stuttgart 21 auch noch einen unterirdischen Kopfbahnhof? Stadt und Region lehnen die Idee von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ab. Das Ministerium kündigt nun eine Entscheidung in den kommenden Tagen an.









Um die von Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) ins Spiel gebrachte so genannte Ergänzungsstation in Stuttgart ist es zuletzt ruhig geworden. Obwohl es der zusätzliche unterirdische Kopfbahnhof, im dem vor allem Züge des Regionalverkehrs halten sollen, es in den grün-schwarzen Koalitionsvertrag auf Landesebene geschafft hatte. Daran konnte auch die ablehnende Haltung der Stadt Stuttgart und des Regionalverbandes nichts ändern.