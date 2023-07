1 In diesem Abschnitt (in Rot) erhält die A 81 einen schützenden Deckel – doch was soll obendrauf? Foto: /Thomas Bischof

In vier Jahren soll die A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen überdeckelt sein. Schon 2011 formulierten Bürger Ideen für die Oberfläche, die von Boulebahn bis Biergarten reichten. Doch Böblingen und Sindelfingen schoben das Thema vor sich her. Jetzt machen die Stadträte Druck.









In vier Jahren dürfte es soweit sein: Dann soll die Autobahn A 81 zwischen Böblingen und Sindelfingen nicht nur auf sechs Spuren verbreitert sein, sondern auch nicht mehr so sehr lärmen. Die Autoströme verschwinden dann auf sechs Spuren im Abschnitt zwischen Schauwerk und ehemaligem DRK-Zentrum in zwei rechteckigen Tunnelröhren. Schon im Jahr 2011 formulierten engagierte Bürger Ideen für die Gestaltung der Deckeloberfläche, die ein verbindendes Element zwischen den beiden Städten sein und die jahrzehntelange Teilung durch die Autobahn vergessen machen soll. Doch erst jetzt, elf Jahre später, beginnt man in den Rathäusern von Böblingen und Sindelfingen, sich ernsthaft mit der Gestaltung dieser Oberfläche zu befassen.