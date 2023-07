1 Nach dem Einhub der neuen Brücke im Juni folgt nun die Verlegung der Fahrspuren, wozu eine Vollsperrung nötig ist. Foto: Deges

Am ersten Augustwochenende ist die Brücke der Sindelfinger Straße in Böblingen voll gesperrt, da die Fahrspuren auf das neue Bauwerk verlegt werden.









Einmal mehr verursacht der sechsspurige Ausbau der A 81 eine Sperrung in den umliegenden Städten. Um die Beeinträchtigung gering zu halten, wird diese in die Ferienzeit gelegt. Am ersten Wochenende im August wird die Brücke zwischen Böblingen und Sindelfingen voll gesperrt. Das teilt die für den Ausbau zuständige Gesellschaft Deges mit. In diesem Bereich werde in den kommenden Monaten im Rahmen der Erweiterung der A 81 die neue Brücke über die Autobahn fertiggestellt und an das Böblinger und Sindelfinger Straßennetz angebunden. Auf der Autobahn gibt es dazu keine Sperrung.